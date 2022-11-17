وزير الداخلية يشرع في زيارة عمل لولاية تيسمسيلت

حل اليوم الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد بولاية تيسمسيلت في زيارة عمل، حسبما أفادت وزارة الداخلية في بيان لها.

و حسب وكالة الأنباء الجزائرية، سيقدم البرنامج التكميلي لتنمية هذه الولاية الذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاثنين الماضي برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون

و سيعقد الوزير لقاء مع المنتخبين المحليين وإطارات الولاية وممثلي المجتمع المدني لعرض وتقديم هذا البرنامج التكميلي للتنمية الذي يهدف أساسا الى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتحقيق تنمية شاملة لهذه الولاية.

و يصبو هذا البرنامج التكميلي المتعدد القطاعات الى فك العزلة عن هذه المنطقة التي تتميز بتضاريسها الجبلية الوعرة، فضلا عن بعث وتجسيد مشاريع تنموية لا سيما المشاريع الحيوية للمواطن.

و برمجت خلال زيارة وزير الداخلية للولاية جلسة عمل مع المنتخبين المحليين وإطارات الولاية لدراسة الخطوط العريضة لذات البرنامج التكميلي.

هذا ويتضمن برنامج زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أيضا تدشين 4 آلاف مقعد بيداغوجي بجامعة “أحمد بن يحيى الونشريسي” لتيسمسيلت فضلا على تسمية الحي الجديد 1184 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.

في حين سيشرف إبراهيم مراد على مراسم توزيع مقررات الاستفادة من وحدات سكنية عمومية إيجاريه وإعانات للبناء الريفي ومقررات الاستفادة من التجزئات الاجتماعية للبناء الذاتي.

رمزي أحمد توميات

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