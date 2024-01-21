وزير الداخلية يأمر بتسليم مشروع توسعة مطار عين الديس ببوسعادة

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بضرورة تسليم مشروع توسعة المطار المدني عين الديس ببوسعادة، في الآجال المحددة قبل نهاية السنة الجارية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد تفقد مراد في المحطة الأولى لزيارة العمل التي قام بها إلى بوسعادة، وتيرة تقدم أشغال مشروع توسعة المطار المدني عين الديس.

وأمر مراد بتسليم مشروع توسعة المطار، في الآجال المحددة قبل نهاية السنة الجارية. بالنظر إلى طابعه الاستراتيجي ضمن الخطة التنموية للولاية. سيما على الصعيد السياحي، وكذا رفع جاذبيتها للاستثمار.

رمزي أحمد توميات