وزير الداخلية: “ترقية عين وسارة إلى ولاية منتدبة جاء للإستغلال الأمثل لمقدرات المنطقة”

31 ديسمبر، 2023
وزير الداخلية: "ترقية عين وسارة إلى ولاية منتدبة جاء للإستغلال الأمثل لمقدرات المنطقة"
كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم، خلال إشرافه على تنصيب الوالي المنتدب لعين وسارة، أن قرار رئيس الجمهورية بترقية هذه الأخيرة إلى ولاية منتدبة جاء لفسح المجال من أجل استغلال أمثل لمقدرات المنطقة.
و أشار إبراهيم مراد، إلى أن الولايات المنتدبة المستحدثة ستكون لها الصلاحيات الكاملة لخلق التنمية و مواكبة التطور الملحوظ الذي تشهده الجزائر، مضيفا أن الرئيس تبون يتابع كل المشاريع و البرامج التنموية، و يؤكد في كل اجتماع لمجلس الوزراء على ضرورة التوجه نحو السوق الإفريقية.
شرف الدين عبد النور
31 ديسمبر، 2023

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