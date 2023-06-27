عطاف يشدد على ضرورة التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين

27 يونيو، 2023

قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف اليوم، بزيارة تفقدية. إلى مصلحة الحالة المدنية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وكان لعطاف، حسب البيان، لقاء مع جمع من المواطنين المقيمين وكذا أعضاء من الجالية استمع خلاله إلى انشغالاتهم و تفقد ظروف استقبالهم وخدمتهم.

وفي هذا الإطار، أسدى الوزير تعليماته وتوجيهاته إلى العاملين بهذه المصلحة من أجل التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، حاثا إياهم بضرورة السهر على حسن استقبال المواطنين وضمان احسن خدمة لهم،

وذلك من خلال تطوير أساليب وطرق العمل وإستحداث آليات جديدة تضمن سرعة وفعالية واستدامة الخدمات وكذا سهولة الوصول إليها من قبل المواطنين.

ش.ن

27 يونيو، 2023

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