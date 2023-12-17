وزير الخارجية: الجزائر ستمثل افريقيا خير تمثيل في مجلس الأمن

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الجزائر ستواصل السعي بكل صدق وإخلاص لدعم الجهد الإفريقي الجماعي والمساهمة في توفير شروط نجاحه.

وجاء ذلك في كلمة له خلال إشرافه على انطلاق أشغال الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بوهران

وقال عطاف :’انه عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ستكرس الجزائر عهدتها المقبلة بمجلس الأمن بالتنسيق مع دولتي موزمبيق وسيراليون لتمثيل إفريقيا خير تمثيل في هذه الهيئة الأممية.

وأضاف ذات المتحدث، أن منظمة الأمم المتحدة اليوم تحتاج للصوت الإفريقي صوت الحكمة والالتزام والمسؤولية، مبرزا أن المجموعة الدولية تشهد اليوم التداعيات الحادة بتجدد سياسة الاستقطاب بين القوى العالمية والتجليات الكارثية لتصاعد خيرا اللجوء للقوة كوسيلة لحل النزاعات والاستهزاء والدوس على الشرعية الدولية.

واشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون ترى أن استكمال الوحدة الإفريقية يجب أن يقترن بخطوات فعلية وعملية تسهم بقارتنا في التموقع كفاعل مؤثر لإعادة بناء التوازنات على الصعيد العالمي ووضع أسس منظمة دولية جديدة يكون فيها قارتنا صوت مسموع وآمن مصان ودور مضمون في عملية صنع القرار الدولي

رمزي أحمد توميات

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