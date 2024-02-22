وزير التعليم العالي يشرع في زيارة عمل و تفقد لباتنة

22 فبراير، 2024

شرع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم، في زيارة عمل و تفقد إلى جامعتي باتنة 1 و 2.

و سيقوم وزير التعليم العالي، في المحطة الأولى من هذه الزيارة، بجامعة باتنة 2، بتدشين مركز تطوير المقاولاتية، و مجمع الرقمنة الذي يضم مخبر الذكاء الاصطناعي، مخبر التعليم عن بعد، و كذا “ويب راديو”.

و سيتوجه بداري، في ثاني محطات الزيارة، إلى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة، أين سيتم توقيع إتفاقية تعاون لبعث المشاريع المبتكرة في إطار حاضنة الأعمال و مكتب الدراسات، مع “مجمع زرقون”، الذي يعتبر أكبر مصنع في أفريقيا لإنتاج الألواح الشمسية.

كما سيحضر وزير التعليم العالي، درسا باللغة الإنجليزية، حول استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال تطوير المقاولاتية، إضافة إلى عرض منتجات الطلبة و النوادي العلميةو حاضنة الأعمال و المؤسسات الناشئة، و ذلك بحضور مجلس الإدارة و المدير العام لشركة siemens، ليقوم بعدها بتدشين كل من مركز تطوير المقاولاتية و مخبر الذكاء الاصطناعي.

هذا و سيشرف كمال بداري، في آخر محطات الزيارة، بجامعة باتنة 1، على تدشين المقر الجديد لحاضنة الأعمال، أين سيزور معرض المشاريع المبتكرة، و مشاريع المؤسسات الناشئة، كما سيدشن الوزير كذلك، بذات الجامعة، مخبر الذكاء الاصطناعي و مركز الشبكات، و كذا تدشين مركز تطوير المقاولاتية، ليشرف في الأخير على لقاء مع الأسرة الجامعية.

شرف الدين عبد النور

22 فبراير، 2024

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