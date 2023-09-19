وزير التربية الوطنية يُعلن من البيض عن انطلاق الموسم الدراسي 2023-2024

أعلن، اليوم، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن انطلاق الموسم الدراسي لعام 2023-2024 من مدرسة الشهيد أوليسيس محمد بالبيض .

في البداية استمع وزير التربية إلى النشيد الوطني “قسما” وبعدها حضر الدرس الافتتاحي في أحد الأقسام، وقد شهد هذا الدخول المدرسي انضمام أكثر من 11 مليون تلميذ إلى مقاعد الدراسة عبر التراب الوطني.

وأصدرت وزارة التربية مجموعة من التعليمات والمستجدات في إطار الدخول المدرسي الجديد، مثل تسليم المنحة المدرسية قبل الدخول وتوفير الكتب والمطاعم.

وأكد وزير التربية على أهمية القطاع التعليمي في برنامج الرئيس عبد المجيد تبون ومخطط عمل الحكومة. كما أثنى على الجهود المبذولة من السلطات المحلية لتحسين ظروف التمدرس وتوفير النقل والإطعام وصيانة المدارس الابتدائية.

وفي إطار الدخول المدرسي، تم تحديد محورين للدرس الافتتاحي: “الطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال” للتلاميذ في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، وموضوع “تعزيز اللحمة الوطنية” لتلاميذ المرحلة الثانوية. وتم تنظيم حملة لتنظيف وتجميل المؤسسات التربوية عبر الوطن.

كما سيتم اعتماد المعالجة البيداغوجية لصعوبات تلاميذ السنة الأولى متوسط، وفي هذا الخصوص كان مدير التعليم الابتدائي، محمد ضيف الله، قد أكد أنه تم إعداد “قاعدة بيانات” مفصلة لطبيعة “الصعوبات” المسجلة لدى التلاميذ الذين اجتازوا امتحان تقييم المكتسبات، والعمل على معالجتها والتكفل بها انطلاقا من السنة الدراسية الحالية.

ومن بين الإجراءات الأخرى، سيتم توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم والتكوين والتوظيف، مع رقمنة قرارات التمدرس حيث مكنت هذه الآلية من تلبية رغبات 93 بالمائة من المترشحين وكذا إطلاق منصات رقمية لتسهيل حركة التنقل للأساتذة وتوظيف خريجي الجامعات بصفة التعاقد.

خديجة مقداد

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