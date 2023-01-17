وزير الأشغال العمومية يستقبل سفير جمهورية البرتغال

استقبل اليوم وزير الأشغال العمومية و الري و المنشآت القاعدية،لخضر رخروخ، بمقر الوزارة،سفير جمهورية البرتغال بالجزائر،لويس دي ألبوكيرك فيلوزو،وذلك استجابة لطلبه٬حسب بيان للوزارة الوصية.

وأضاف البيان٬بأن هذا اللقاء جاء في إطار تعزيز أواصر الشراكة الثنائية٬و بحث سبل التعاون الثنائي٬في مجال الأشغال العمومية و الري٬وذلك بما يدعم العلاقات التاريخية و السياسية الجيدة التي تربط البلدين٬معبرين عن رغبتهما الفعلية في تحقيق ذلك.

وختم البيان٬بأن الجانبان شددا على ضرورة توسيع سبل تعزيز التعاون٬في القضايا ذات الإهتمام المشترك٬وتوسيع محاوره.

حورية سعداوي

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