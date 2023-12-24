وزيرة الثقافة: العمارة التراثية تُشكل مرتكزا مهما من الذاكرة الوطنية

24 ديسمبر، 2023

أكدت اليوم الأحد وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي على أن العمارة التراثية تُشكل مرتكزا مهما من الذاكرة الوطنية

وجاء ذلك خلال إشرافها على افتتاح فعاليات أيام الجزائر للفنون والعمارة، المنظّم من طرف مؤسسة التراث والمدينة والعمارة والذي عرف مشاركة ثُلة من الباحثين والأكاديميين والمعماريين من مختلف أنحاء الوطن.

وشددت مولوجي على ضرورة الحفاظ على العمارة التراثية التي تُشكل مرتكزا مهما من الذاكرة الوطنية والحضارية للجزائر، وأنّه ينبغي تكثيف الجهد المعرفي والتقني لتحقيق الأهداف المرجوة

وقالت ذات المتحدثة أن العمارة ما هي إلا نتاج فني وظيفي انتقلت من الوظيفية مع مرور الزمن وارتفاع الحس الجمالي والوعي الحضاري مع اعتماد مبدأ الاختيار والمقارنة لتصبح ذات طابع فني بامتياز.

وأكدت الوزيرة أن الجزائر وبما تملكه من ثراء حضاري وتنوع جغرافي، ومن خلال العمارة الجزائرية التي تعكس التأثيرات البناءة للحضارات المختلفة التي مرت بها، ساهمت في إنتاج إرث ثقافي يُعبر عن الهوية الوطنية والتاريخ عبر عصوره المختلفة والتحولات الاجتماعية، وهي بذلك تُعبر عن الهوية الثقافية وتاريخ البلاد وعراقتها على السواء.

ليديا كبيش

24 ديسمبر، 2023

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