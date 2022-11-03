وزراء خارجية عرب يهنؤون الجزائر على نجاح القمة العربية

هنأ وزراء خارجية عرب، الجزائر قيادة وشعبا على نجاح القمة العربية ال31 التي عكست الجهود الكبيرة المبذولة من أجل لم الشمل العربي وتوحيد الصفوف، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

و ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في تصريحات لوأج، النجاح الكبير للقمة، مبرزا أن كل الملفات المطروحة سادتها نقاشات ايجابية جدا، معربا عن تأييده لكل ما خلص إليه اعلان الجزائر بخصوص الملف الليبي.

خاصة ما تعلق بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن يضيف ذات المتحدث، الذي شدد على أن هذه الحصيلة ايجابية جدا و مكسب كبير للشعب الليبي و العربي.

وبدوره، أكد وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الاردني، ايمن الصفدي، أن قمة الجزائر كانت برمتها ناجحة وقدمت رسالة واضحة للعالم مفادها حرص الدول العربية على العمل الجماعي.

وأشاد الصفدي بالجهود التي بذلتها الجزائر من أجل إنجاح القمة لا سيما التنظيم المحكم للوصول الى نتائج من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

كما أكد الوزير الاردني على أنه تم التوافق على كل القرارات التي عرضت في القمة ما يعكس الجهد الكبير الذي قام به الاشقاء في الجزائر، مهنئا الجزائريين بمناسبة إحياء الذكرى ال68 للثورة التحريرية المجيدة المصادف للفاتح من نوفمبر.

ولفت ذات المتحدث، الى أن تزامن انعقاد القمة والذكرى التاريخية يؤكد عمق العلاقات العربية الجزائرية ويثمن الدور الكبير الذي لعبته الجزائر، مؤكدا أن الاردن ينظر الى الجزائر باعتبارها بلدا شقيقا تعتز بعلاقاتها معه وهو ما أكد عليه العاهل الاردني الذي أبدى حرصه على تطوير العلاقات التاريخية مع الجزائر.

ومن جهته، هنأ وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح الجزائر على نجاح القمة العربية معربا عن أمله في أن تنعكس نتائجها على المنطقة العربية، مبرزا أن القمة حملت رسائل جد واضحة لا لبس فيها.

ومن جانبه هنأ وزير الخارجية و شؤون المغتربين اليمني، احمد عوض بن مبارك، الجزائر على نجاح القمة العربية التي عكست مخرجاتها حرص القيادة الجزائرية على لم الشمل العربي، مبرزا الجهود التي بذلتها في هذا الشأن.

و أفاد بن مبارك أن :”الرئيس تبون قدم أفكارا مهمة جدا لتوحيد الصف العربي، مبديا حرص بلاده على تفعيل مخرجات القمة العربية خاصة ما تعلق برفض و ادانة التدخل الخارجي في الشأن العربي.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...