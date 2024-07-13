وزارة العمل: إطلاق خدمتين رقميتين بتقنية الذكاء الاصطناعي

تم اليوم، بمقر وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، إطلاق خدمتين رقميتين من قبل الصّندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي “CACOBATTH”، تتمثلان في تطبيق “أعلمني” وخدمة “مجيب بوت”، صُمّمت بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وجاء ذلك، خلال إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على فعاليات يوم إعلامي حول إنجازات قطاع العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي في مجال الرقمنة.

شرف الدين عبد النور