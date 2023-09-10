وزارة الصيد البحري تطلق مبادرة تضامنية للتسويق المباشر لمنتجات الصيد البحري و تربية المائيات من المُنتج إلى المستهلك بأسعار تنافسية

وزارة الصيد البحري تطلق مبادرة تضامنية للتسويق المباشر لمنتجات الصيد البحري و تربية المائيات من المُنتج إلى المستهلك بأسعار تنافسية

أطلقت وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية ابتداءً من اليوم و لغاية نهاية الاسبوع، مبادرة تضامنية للتسويق المباشر لمنتجات الصيد البحري و تربية المائيات من المنتج الى المستهلك بأسعار تنافسية، وهذا عبر مختلف نقاط البيع التابعة للغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات بالولايات الساحلية، حسب ما كشفه بيان وزارة الصيد البحري.

و سمحت المبادرة حسب ذات المصدر، بتوفير عدة أصناف من الاسماك الزرقاء على غرار السردين، و سمك القاجوج الملكي ” دوراد” و البلطي الاحمر ” تيلابيا” بأسعار تنافسية .

و ساهمت في تنظيم هذه العملية، الغرف الولائية للصيد البحري و تربية المائيات بالتنسيق مع المهنيين و السلطات المحلية، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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