وزارة الشباب والرياضة تصدر إعلانا هاما بخصوص التوظيف الاستثنائي

أعلنت اليوم الخميس،وزارة الشباب و الرياضة،عن قائمة أسماء رياضيي النخبة و المستوى العالي،المعنيين بالتوظيف الاستثنائي التي تمت معالجة ملفاتهم و تحديد رتب التوظيف،حسب ما جاء في بيان للوزارة الوصية.

وأوضح البيان،أن العملية تتم وفقا للشروط المنصوص عليها، في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 2021،و الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة و المستوى العالي، ببعض الأسلاك الخاصة المسيرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة، و الأسلاك الأخرى للإدارة العمومية و ترقيتهم و إدماجهم و كذا انتدابهم.

وأضاف البيان،أنه يتعين على رياضيي النخبة و المستوى العالي المقبولين للتوظيف الواردة أسماؤهم في القائمة، ابتداء من الرقم 397 إلى غاية الرقم 689،إرسال ملفاتهم ابتداء من تاريخ 15 جانفي 2023 إلى غاية 25 جانفي 2023 على العنوان التالي:”وزارة الشباب و الرياضة 3 شارع محمد بلوزداد – ساحة اول ماي- الجزائر”، أو ايداع ملفاتهم على مستوى مكتب التنظيم العام بمقر وزارة الشباب و الرياضة،مشيرا إلى أن الوثائق المطلوبة تتمثل في:

استمارة محملة من الأرضية الرقمية تتضمن معلومات رياضيي النخبة و المستوى العالي المعنيين بالتوظيف.

نسخة من شهادة رياضيي النخبة (الشهادة المحينة).

نسخة من شهادة تثبت المستوى الدراسي.

وختم البيان، بأنه سيتم الاتصال بالمعنيين في أقرب الآجال، للالتحاق بالمقاعد البيداغوجية للتكوين ما قبل التوظيف الاستثنائي.

رابط تحميل استمارة المعلومات :

حورية سعداوي

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