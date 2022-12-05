وزارة الشؤون الدينية: تكوين الأئمة والواعظات في مصر وبعثات أخرى قريبا إلى تونس والأردن

أعلنت وزارة الشؤون الدينية، عن إيفاد بعثة جزائرية تضم 20 إطارا إلى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات والمدربين، والتابعة لجامع الأزهر بمصر، وذلك لتلقي تكوينا في مجال تسيير الأوقاف.

وأوضح وزير الشؤةت الدينية، يوسف بلمهدي، أن الهدف من تنظيم هذه الدورة التكوينية التي تندرج في إطار تجسيد التعاون الثنائي بين الجزائر ومصر يتمثل في تعزيز المعارف وتبادل الخبرة في مجال تسيير الأوقاف لتكون بمثابة مرافق للسلطات العمومية

وذلك من أجل المساهمة في التنمية الوطنية لاسيما من خلال توفير مناصب شغل، يضيف ذات المتحدث الذي اشار إلى المساعي الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالأوقاف لجعلها مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال تسييرها.

كما أبرز الوزير المكانة التي يوليها القطاع إلى “التكوين المتواصل” لمنتسبيه على اختلاف مناصبهم ومسؤولياتهم. وذلك من أجل رفع مستوى الأداء وكذا الخدمات التي تقدمها الوزارة.

في المثابل قدم بلمهدي جملة من التوجيهات لأعضاء هذه البعثة التي ستستفيد من تكوين يدوم 15 يوما. تمحورت حول ضرورة انتهاز فرصة هذا التكوين لصقل المعارف والبحث عن التجارب الناجحة في مجال تسيير الأوقاف. مع مراعاة المرجعية الوطنية الدينية التي تعد ركيزة في تسيير هذه المنظومة.

وأكد ذات المتحدث، في تصريح صحفي عقب هذا اللقاء أن قطاعه عازم على إعادة تنشيط حركية التكوين بالخارج، حيث سيتم إيفاد بعثات جزائرية أخرى, وذلك تطبيقا لاتفاقيات التعاون التي وقعتها الجزائر مع عدة دول على غرار تونس والأردن.

رمزي أحمد توميات

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