وزارة الدفاع الوطني: توقيف 415 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

وزارة الدفاع الوطني: توقيف 415 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 13 أوت الجاري، 415 شخصا، وضبطت 11 مركبة، و71 مولدا كهربائيا، و62 مطرقة ضغط، إستعملت في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما ضبطت ذات المفارز، في ذات السياق، كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات استعملت لذات الغرض، يضيف البيان ذاته.

شرف الدين عبد النور