وزارة الداخلية: نحو إدماج130 ألف مستفيد من جهاز المساعدة في 2024

وزارة الداخلية: نحو إدماج130 ألف مستفيد من جهاز المساعدة في 2024

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بلغة الأرقام عن توزيع ميزانيتها للسنة المقبلة.

وستخصص الميزانية للتكفل المالي بارتفاع أجور 352 ألف و275 موظف عل المستوى المحلي و14 ألف و233 موظفا آخرا على مستوى الولايات

كماوسيخصص جزء من الميزانية أيضا للتكفل بالأثر المالي الناتج عن ادماج130.962 مستفيد من جهاز المساعدة على إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني لحاملي الشهادات المتواجدين على مستوى الجماعات المحلية

إضافة إلى عملية تحويل 155.263 مستفيد من جهاز النشاط الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة بالتوقيت الجزئي بمبلغ قدره 121.200.000.000 دينار

ليديا كبيش

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