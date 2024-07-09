وزارة الداخلية تعلن شروعها في المرحلة الأخيرة لتعميم إصدار رخص السياقة البيومترية عبر كامل بلديات الوطن

أعلمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها، اليوم، كافة المواطنين، بشروعها منذ تاريخ الخامس من شهر جويلية الجاري، في المرحلة الأخيرة لتعميم إصدار رخص السياقة البيومترية عبر كامل بلديات الوطن، وذلك بعد أن كانت مقتصرة على البلديات مقرات الولايات منذ سنة 2019، ثم البلديات مقرات الدوائر منذ شهر ديسمبر 2023.

و عليه-يضيف البيان- تتكفل جميع بلديات الوطن بإصدار رخص السياقة البيومترية وفق الشروط القانونية السارية سواء تعلق الأمر بالطالبين الجدد للرخصة، أو بطلبات تجديد رخص السياقة الكلاسيكية المنتهية الصلاحية، وكذلك ما ارتبط بإدراج أصناف جديدة على رخصة السياقة، فيما تبقى رخص السياقة الكلاسيكية سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها.

كما تجدر الاشارة بأنه، و إلى غاية هذا التاريخ، تم إصدار ما يفوق أربع ملايين ونصف (4.545.000) رخصة سياقة بيومترية، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور