وزارة الداخلية ترد على إنشغالات سكان هذه الأحياء بالعاصمة

وزارة الداخلية ترد على إنشغالات سكان هذه الأحياء بالعاصمة

أصدرت اليوم السبت، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بيانا ردت من خلاله على انشغالات المواطنين، الواردة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب نص البيان، فقد تم رصد مجموعة من الانشغالات تخص كل من سكان حي الكاليتوس ببلدية باب الوادي حول غرق الحي بمياه الصرف الصحي، وكذا سكان الأحياء الخضراء ببلدية أولاد فايت الذين يطالبون تهيئة المرافق الرياضية والترفيهية.

بالإضافة إلى إنشغال سكان حي “1600 مسكن” ببلدية عين البنيان الذين يطالبون من خلاله توفير الأمن العمومي بذات الحي.

وردت وزارة الداخلية على هذه الإنشغالات بتقديم التوضيحات التالية:

بخصوص إنشغال سكان حي ” الكاليتوس” ببلدية باب الوادي، تمت معالجة مشكل انتشار مياه الصرف الصحي بعد تدخل مصالح مؤسسة “سييال للتطهير”.

أما بخصوص إنشغال سكان “الأحياء الخضراء” ببلدية أولاد فايت، فقد تم كذلك التكفل بالانشغال. وجاء ذلك من خلال تكليف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد فايت باتخاذ كافة الإجراءات الإستعجالية اللازمة من أجل تهيئة المرافق الرياضية والترفيهية.

وبخصوص إنشغال سكان حي “1600 مسكن” ببلدية عين البنيان، تم تكليف رئيس أمن المقاطعة الإدارية للشراقة من أجل تكثيف الدوريات والمداهمات على مستوى الحي. وإتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

رمزي أحمد توميات

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