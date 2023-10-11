وزارة التعليم العالي: هذه رزنامة العطل للسنة الجامعية 2023-2024

وزارة التعليم العالي: هذه رزنامة العطل للسنة الجامعية 2023-2024

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، في بيان لها، عن رزنامة العطل للسنة الجامعية 2023-2024.

العطلة الشتوية

و ستكون حسب بيان وزارة التعليم العالي، إبتداءً من يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، إلى غاية 6 جانفي 2024.

العطلة الربيعية

إبتداءً من يوم الخميس 21 مارس 2024إلى غاية 6 أفريل 2024، حسب ذات المصدر.

العطلة الصيفية

ابتداءً من يوم 4 جويلية 2024 إلى غاية السبت 7 سبتمبر 2024.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان المؤسسات التي عرفت تأخرا في إنجاز الأعباء البيداغوجية والعلمية، تمديد السنة إلى غاية يوم الخميس 25 جويلية 2024، كحد أقصى.

كما قالت الوزارة في بيانها، أن هذه الإجراءات لا تنطبق على الموظفين الاداريين و التقنيين و أعوان المصالح.

شرف الدين عبد النور

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