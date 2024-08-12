وزارة التعليم العالي: منصة رقمية مُوجّهة للطلبة حاملي البكالوريا الجدد للتفاعل المباشر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن تخصيص منصة رقمية “إسألني”، موجّهة للطلبة حاملي البكالوريا الجدد، للتفاعل المباشر من خلال طرح تساؤلاتهم كتابيا أو بواسطة تقنية التحاضر المرئي.

وكشفت الوزارة أن المنصة الرقمية “إسألني”، ستكون مفتوحة ابتداءً من اليوم الإثنين 12 أوت إلى يوم 15 أوت الجاري، من الساعة الثامنة 8.00صباحا إلى الساعة السادسة 18.00 مساء، وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريع QR CODE أدناه.

شرف الدين عبد النور