وزارة التربية تُحذر المؤسسات التربوية من إجراء اختبارات الفصل الأول في غير موعدها

28 نوفمبر، 2023
وزارة التربية الوطنية: هذا تاريخ انطلاق التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024

قامت وزارة التربية الوطنية بتحذير المؤسسات التربوية. من إجراء اختبارات الفصل الاول في غير موعدها، وكشفت عن عقوبات تُسلط على المؤسسات التي لا تنفذ قرارات الوزارة.

و أمرت الوزارة بجملة من التوصيات قبل إجراء اختبارات الفصل الأول. التي توليها اهتماما كبيرا باعتبار أنها تعتبر الفترة الأولى للتقييم البيداغوجي.

هذا وقد أكدت ذات المصالح على ضرورة إجراء تصحيح نموذجي وجماعي لكل مادة اختبار. مع الوقوف على نقاط القوة والضعف وإعداد تقارير حول النتائج الناجمة عن عملية التصحيح .

كما شددت الوزارة على ضرورة تقديم أوراق الإجابة للتلاميذ بعد تصحيحها من قبل الاساتذة كي يتعرف كل تلميذ على الأخطاء التي ارتكبها ومحاولة مرافقته لتجنبها خلال اختبار الفصل الثاني.

في حين دعت الوزارة الاساتذة والتلاميذ الى التكيف والعمل على احترام كل التعليمات. قصد تحقيق الأهداف المسطرة المتمثلة في مبدأ تكافؤ الفرص.

كما ركزت وزارة التربية على ضرورة إعلام التلاميذ وأوليائهم بموعد إجراء كل اختبار كي يتسنى التحضير له

ليديا كبيش

28 نوفمبر، 2023

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