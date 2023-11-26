وزارة التربية تدعو الى مرافقة تلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة في الفروض والإختبارات

وزارة التربية تدعو الى مرافقة تلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة في الفروض والإختبارات

شددت وزارة التربية الوطنية، على ضرورة مرافقة التلاميذ من ذوي الإحتياجات الخاصة في الفروض والإختبارات الفصلية.

وجاء ذلك في تعليمة مديرية التعليم والتعليم الخاص الموجهة إلى مدراء التربية، وبناء على تعليمة الوزير الأول المتعلقة بالدخول المدرسي للأطفال المصابين باضطراب مرض التوحد

وكشفت التعليمة أن وزارة التربية تسعى لتحسين التكفل البيداغوجي لهذه الفئة من التلاميذ المتمدرسين. بمؤسسات التربية والتعليم وتحقيق مسار تعلم مستمر وفعال دون حواجز.

كما أضاف ذات المصدر أن تمدرس الأطفال من ذوي الإحتياجات التربوية الخاصة يشكل إنشغالا دائما لقطاع التربية واهتماما متواصلا. بغرض تمكينهم من التمتع بحقهم الدستوري في التمدرس واستفادتهم من نفس حظوظ التربية والتعليم كباقي الأطفال الأسوياء.

هذا ودعت الوزارة إلى ضرورة توسيع المرافقة المدرسية للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة. لاسيما الأطفال المصابين باضطراب التوحد لتشمل مرافقة التلميذ في إنجاز الفروض والإختبارات “شرح الأسئلة توضيح التعليمة وماهو مطلوب منه دون أن يملي المرافق على التلميذ الإجابة أو ينجز بدلا منه التمارين”.

رمزي أحمد توميات

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