وزارة التربية الوطنية: هذا تاريخ إعلان نتائج الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة

أعلمت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها اليوم، جميع المشاركين في الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بعنوان سنة 2024، التي جرت يوم السبت 13 جويلية 2024، أن الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات المهنية سيكون يوم غد الخميس 15 أوت 2024، ابتداءً من الساعة الرابعة (16:00) مساءً، وذلك بإشهار القوائم في نفس اليوم والتوقيت على مستوى جميع مديريات التربية.

هذا وكشفت الوزارة في ذات البيان، أنه سيتم تنظم دورة ثانية بعنوان سنة 2024 لغير الناجحين في هذه الامتحانات المهنية، في الرتب التي تبقى بها مناصب شاغرة، وسيحدد تاريخ إجرائها لاحقا.

شرف الدين عبد النور