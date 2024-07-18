وزارة التربية الوطنية: الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا اليوم الخميس

أعلمت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، اليوم، كافة المترشحين الذين اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024، أن الإعلان عن النتائج سيكون مساء اليوم الخميس 18 جويلية، على الساعة الرابعة مساءً (16.00).

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين

وأوضحت الوزارة في بيانها، بأن إشهار قوائم التلاميذ الناجحين، سيكون في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bac.onec.dz، و عبر فضاء الأولياء: https://awlya.education.gov.dz، وعبر الرسائل النصية التي يوفرها مجانا متعاملو الهاتف النقال “موبيليس، أوريدو وجيزي” بتشكيل الرمز #567.

بالنسبة للمترشحين الأحرار :

وكشفت وزارة التربية الوطنية، نتائج شهادة البكالوريا الخاصة بالمترشحين الاحرار، ستكون عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، https://bac.onec.dz، وعبر الرسائل النصية التي يوفرها مجانا متعاملو الهاتف النقال “موبيليس، أوريدو وجيزي”، بتشكيل الرمز #567.

هذا وسيعقد وزير التربية الوطنية ظهيرة اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالمرادية، على الساعة الثانية والنصف (14.30) زوالا، لقاءً صحفيا يستعرض فيه النتائج العامة الشهادة البكالوريا.

شرف الدين عبد النور