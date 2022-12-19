 وزارة التجارة تفتح تحقيقا حول استنشاق مسحوق العصير

19 ديسمبر، 2022
قامت وزارة التجارة وترقية الصادرات، بفتح تحقيق حول مسحوق العصير “أميلا”، بعد انتشار ظاهرة إستنشاقه من قبل التلاميذ في المدارس واستعماله كمخدّر.
وأكد نائب مدير التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، كمال بوخداش، انتشار الظاهر عبر المؤسسات التربوية. حيث يقوم بعض التلاميذ باستنشاق هذا المسحوق واستعماله كمخدر.
وكشف بوخداش في تصريح لقناة النهار، أنه تطبيقا لمبدأ الإحتياط قامت وزارة التجارة بفتح تحقيق على مستوى المصنع للتأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما سيتم إخضاع المنتوج للتحاليل الدقيقة في انتظار النتائج.
من جهتهم، قال التجار، أنهم وبعد انتشار الظاهرة بسرعة في مواقع التواصل الإجتماعي توقفوا عن بيع هذا المنتوج للأطفال عند اقتنائه لوحدهم لتفادي تجريبه على أساس مخدر. شريطة أن يكونو مرفوقين بأوليائهم. والغرض منه الإستعمال المنزلي.
كما أكد التجار، على  أنهم لحد الساعة لم تصلهم أي تعليمة حول عدم بيع المنتوج أو يحتوي على خطورة أو أضرار على صحة مستعمليه.
رمزي أحمد توميات
19 ديسمبر، 2022

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