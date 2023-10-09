وزارة البريد: 12 مليون بطاقة ذهبية و2000 شباك آلي

تطمح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للوصول إلى 3400 شباك آلي في الآجال القريبة القادمة، من خلال مختلف برامج الاقتناء المُسطرة في خطة عمل تخص مؤسسة البريد والقطاع ككل.

وكشف المدير المركزي بوزارة البريد والمواصلات بن أيوب حاج أحمد، كل المؤشرات التي توصلت إليها مؤسسة بريد الجزائر من نمو وزيادة في الشبكة البريدية وذلك خلال استضافته ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية

وحسب تصريحات بن ايوب فقد بلغ عددها لغاية اليوم 4227 مكتب بريدي تقليدي و1985 شباك آلي بزيادة تفوق 40 بالمئة خلال فترة وجيزة مقارنة بما تّم تسجيله إلى غاية 2020.

وقال ذات المتحدث: ” تشهد الشبكة البريدية نموا وزيادة مستمرة حيث كان عددها في بداية سنة 2020 حوالي 3999 مكتب بريدي، لتصل إلى 4227 مكتب بريدي خلال سبتمبر”، مؤكدا أنّه هناك طموح لبلوغ 4240 مكتب بريد خلال سنة 2024.

وأضاف المدير المركزي بوزارة البريد والمواصلات، أن نذا الطموح يعد بمثابة تحدي كبير للمؤسسة بهدف اقترابها من كل المواطنين وأن تفتح مكتب بريدي في كل تجمع سكني خاصة التجمعات السكنية الحديثة التي تسهر الدولة على توفيرها في إطار برامج السكن.

وكشف نفس المسؤول أنّ عدد المكاتب قد بلغت 80 مكتبا بريديا وهناك إرادة للوصول إلى 115 مكتب بريدي سنة 2024، مُشيرا أنّ عدد البطاقات الذهبية بلغت سنة 2020 حوالي 6 مليون بطاقة في حين تضاعف العدد ليبلغ أزيد من 12 مليون بطاقة ذهبية خلال سنة 2023، وهناك طموح أن تبلغ أعداد أكبر في سنة 2024.

وكشف بن أيوب ام نظام بريد الجزائر مكن من تسجيل حوالي 60 مليون عملية دفع الكتروني بالمقابل لم يتجاوز عددها سنة 2020 حوالي 4 ملايين عملية دفع الكتروني وهو ما يؤكد فعالية البطاقة الذهبية ومختلف الوسائل المتصلة بها

كما أبرز المسؤول بوزارة البريد، تزايد الطلب على البطاقة الذهبية بالمقابل تسجيل انخفاض كبير في طلبات الصكوك البريدية.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...