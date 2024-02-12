وزارة الاتصال تنظم محاضرة حول قياس المشاهدة التلفزيونية

نشّط مساء اليوم الإثنين، بمقر وزارة الإتصال، المختص في قياس الجمهور، باديس خالدي، محاضرة متبوعة بنقاش حول “قياس المشاهدة التلفزيونية في القنوات التلفزيونية”، حسب ما أورده بيان وزارة الإتصال.

و حضر أشغال هذه المحاضرة، حسب ذات المصدر، وزير الاتصال، محمد لعقاب، رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، وصحفيين من مختلف وسائل الإعلام.

و قدّم باديس خالدي، في محاضرته وهو مدير المبيعات سابقا بشركة “اوتلسات”، وصاحب مؤسسة ناشئة لقياس الجمهور Audimat”، أهم ما توصلت إليه مؤسسته الناشئة في طرق قياس نسب المتابعة لمحتويات وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، مبرزا ضرورة الارتقاء بالمحتوى لتحقيق أعلى نسب للمشاهدة من طرف الجمهور والوصول إلى مستوى تطلعات المتلقين، مشيرا أن نسب المشاهدة متغيرة دوما ولا يوجد أي قناة تتصدر في ظل المنافسة الشديدة بين مختلف وسائل الإعلام خاصة القنوات التلفزيونية.

كما أبرز خالدي، أن نسب المشاهدة عبر القنوات التلفزيونية متغيرة دوما ولا يوجد أية قناة تتصدر الواجهة، مرجعا ذلك إلى طبيعة البرامج والمحتوى المقدم عبر هذه القنوات، وكذلك تغير الفترات والأزمنة، موضحا أن المعلنين والمسوقين لمنتوجاتهم يسعون دوما للوصول الى أكبر عدد من المشاهدين من خلال التوجه نحو البرامج الأكثر مشاهدة.

و أوضح باديس خالدي، دور القنوات التلفزيونية التي تعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الجماهير والمساهمة في صناعة رأي عام يتفق والأهداف الإستراتيجية التي تخدم المصالح المشتركة للأمة، والتصدي للتهديدات التي تسعى للمساس بالوحدة الوطنية.

واختتم وزير الاتصال، أشغال هذه المحاضرة بدعوة مدراء القنوات التلفزيونية وكافة المعنيين بضرورة الإطلاع والمعرفة حتى يتمكن كل واحد من التعرف على الاستراتيجيات العامة والتقنيات المستعملة لقياس نسب المشاهدة عبر القنوات التلفزيونية، موضحا أن المعركة اليوم هي معركة برامج وأن الهدف الأساسي لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدين هو العمل على تطوير البرامج والمحتوى الذي تبثه هذه القنوات التلفزيونية.

تجدر الإشارة، أنه يجري حاليا التفكير في وضع حد للممارسات العشوائية في قياس نسب المشاهدة خاصة تلك التي تكون تحت الطلب.

شرف الدين عبد النور

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