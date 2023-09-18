والي وهران يدعو لمتابعة وتحسين وضعية الطرقات وأماكن تجمع المياه قبل موسم الأمطار

ترأس والي ولاية وهران، السعيد سعيود، إجتماعًا هامًا حضره رؤساء دوائر وهران والسانيا وبئر الجير، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومدراء الهيئة التنفيذية وكبار المسؤولين في الولاية.

خلال الاجتماع، أصدر الوالي توجيهات حاسمة للمتابعة الدورية والميدانية لوضعية البيئة في ولاية وهران، وخصوصًا حالة الطرق وتحديد نقاط الخلل وأماكن تجمع المياه قبل موسم هطول الأمطار المتوقع.

كما أعرب الوالي عن اهتمامه بصيانة وتحسين الإنارة العامة في شوارع الولاية وإعادة تنظيم إشارات المرور، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمساحات الخضراء وتهيئتها وريها.

من ناحية أخرى، أصدر المسؤول التنفيذي الأول تعليمات لإعادة تفعيل نشاط اللجنة الولائية لمراقبة ومتابعة أعمال الترقيات العقارية.

وختم الوالي دعوته للمسؤولين والمكلفين بمتابعة هذه القضايا بضرورة تنسيق الجهود من أجل تحقيق نتائج فعالة في الميدان والتغلب على النقائص، مع التأكيد على الحاجة إلى وضع مخطط عمل ومتابعة يومية ودائمة.

خديجة مقداد

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