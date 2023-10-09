هذه هي رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2023-2024

أعلنت اليوم وزارة التربية الوطنية عن رزنامة العطل للعام الدراسي الجاري 2023-2024.

وحدّدت الوزارة عطلة الخريف من مساء يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 إلى يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 صباحا، أما عطلة الشتاء من مساء يوم الخميس 21 ديسمبر 2023 إلى يوم الأحد 7 جانفي 2024 صباحا.

كما حدّدت وزارة التربية الوطنية عطلة الربيع من مساء يوم الخميس 21 مارس 2024 إلى يوم الأحد 7 أفريل 2024 صباحا

أما عطلة الصيف بالنسبة للأساتذة ابتداء من مساء يوم الخميس 4 جويلية 2024.

ش.ن

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