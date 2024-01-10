هذه مخرجات اجتماع الحكومة

10 يناير، 2024

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، إجتماعا للحكومة، تناول بالدراسة والبحث، عددا من الملفات تتعلق بقطاعات الصناعة والفلاحة والري وتطوير السكك الحديدية، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول.

وفي هذا الصدد، إستمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في إنجاز مشروع مركب سحق البذور الزيتية بولاية جيجل، المنتظر تسليمه في نهاية السداسي الأول من سنة 2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القاضية بالإسراع في استكمال هذا المشروع الهام الذي من شأنه المساهمة بقدر كبير في تلبية احتياجات السوق الوطنية، حسب ذات المصدر.

و استمعت الحكومة إلى عرض حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024، الجارية حاليا في ظروف حسنة نظير تدابير المساعدة والدعم لفائدة الفلاحين التي أقرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 1 أكتوبر 2023.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع طوَّره فريق بحث من جامعة سيدي بلعباس لمعالجة المياه المستعملة باستخدام تقنية الأوزون لإعادة استخدامها في الري الزراعي، في انتظار استكمال الدراسات الاقتصادية والبيئية اللازمة، يختم بيان مصالح الوزير الأول.

شرف الدين عبد النور

10 يناير، 2024

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