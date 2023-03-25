هذه قيمة ودائع الصيرفة الإسلامية لدى بنك الجزائر الخارجي

25 مارس، 2023

بلغت قيمة ودائع الصيرفة الاسلامية لدى بنك الجزائر الخارجي 21 مليار دج إلى غاية نهاية الاسبوع الماضي حسبما كشف عنه مدير الصيرفة الاسلامية بالبنك، حسام عكاشة

وحسب تصريح عكاشة لوكالة الأنباء، فإن البنك تمكن خلال فترة وجيزة لم تتعد السنة ونصف السنة. بتحصيل 21 مليار دج من الودائع، لدى الأفراد والمؤسسات والمهنيين في إطار الصيرفة الاسلامية

وأكد ذات المتحدث أن الصيرفة الإسلامية ببنك الجزائر الخارجي استقطبت منذ إطلاقه الرسمي لهذا النشاط في 30 ديسمبر2021، وإلى غاية نهاية الاسبوع الماضي, أكثر من 12 ألف و400 زبون.

وأوضح المدير أن ذلك جلء، بفضل منتجاتها المصرفية العشر المطابقة للشريعة الاسلامية. والمصادق عليها من طرف الهيئات المخولة، عبر 60 شباك صيرفة اسلامية موزع على كامل ولايات البلاد.

هذا ويعتزم بنك الجزائر الخارجي مواصلة توسيع شبكته لتوزيع منتجات الصيرفة الاسلامية ضمن خطته التنموية للعام الجاري 2023، يضيف نفس المسؤول.

كما كشف عكاشة أنه سيتم طرح منتجات بنكية إسلامية جديدة، مبتكرة، لتمويل المؤسسات والأفراد والمهنيين. بما في ذلك تسهيلات موجهة لاقتناء السيارات في انتظار بداية التصنيع محليا

ليديا كبيش

25 مارس، 2023

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