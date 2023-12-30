هذه قائمة “محاربي الصحراء” المعنيين بالمشاركة في “كان كوت ديفوار”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، أمس الجمعة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار، شهر جانفي الداخل.

وعرفت قائمة المنتخب الوطني، عودة كل من حارس المرمى، رايس وهاب مبولحي، و المهاجم يوسف بلايلي، و كذا مدافع إتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، و خط وسط محاربي الصحراء و نادي أي سي ميلان الإيطالي، العائد من الإصابة مؤخرا، إسماعيل بن ناصر.

حراسة المرمى

و استدعى الناخب الوطني، جمال بلماضي، كلا من أنتوني ماندريا، حارس نادي كان الفرنسي، رايس وهاب مبولحي، حارس نادي شباب بلوزداد، و أسامة بن بوط، حارس إتحاد العاصمة.

الدفاع

و تضمنت قائمة المنتخب الوطني، في مركز الدفاع، كلا من يوسف عطال، كيفن قيتون، لاعب ميتز الفرنسي، ريان أيت نوري، لاعب نادي ولفرهامتون الإنجليزي، ياسر لعروسي، لاعب شيفيلد يونايتد الانجليزي، عيسى ماندي، لاعب فياريال الاسباني، أمين توغاي، لاعب الترجي التونسي، رامي بن سبعيني، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، أحمد توبة، لاعب ليتشي الإيطالي، و زين الدين بلعيد، لاعب إتحاد العاصمة.

وسط الميدان

و شهدت قائمة الخضر المعنية ب”كان كوت ديفوار”، في وسط الميدان إستدعاء كل من، نبيل بن طالب (ليل الفرنسي)، سفيان فيغولي، حسام عوار (روما الإيطالي)، فارس شايبي (اينتراخت فرانكفورت الألماني)، راميز زروقي (فينورد الهولندي)، هشام بوداوي (نيس الفرنسي)، إسماعيل بن ناصر (أي سي ميلان الإيطالي).

الهجوم

و في الناحية الهجومية، عرفت قائمة جمال بلماضي حضور، رياض محرز (الأهلي السعودي)، أدم وناس (ليل الفرنسي)، محمد الأمين عمورة (يونيون سانت جيلواز البلجيكي)، أمين قويري (رين الفرنسي)، يوسف بلايلي (مولودية الجزائر)، بغداد بونجاح (السد القطري)، إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي).

شرف الدين عبد النور

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