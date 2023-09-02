هذه قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للخضر

2 سبتمبر، 2023

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، سهرة أمس الجمعة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للمنتخب الوطني ما بين 4 إلى 12  من الشهر الجاري، الذي ستتخلله مباراة تنزانيا في السادس من سبتمبر برسم الجولة الأخيرة من تصفيات “كان 2023″، وودية السنغال يوم 12 سبتمبر.

و استدعى بلماضي للتربص، 25 لاعبا، من بينهم ثلاثة حراس مرمى وهم، ماندريا، زغبة، وبن بوط.

كما تضمنت القائمة ثمانية مدافعين ممثلين في عطال، غيتون، ماندي، توغاي، بن سبعيني، توبة، لوصيف، وآيت نوري.

و عرفت قائمة بلماضي عودة سفيان فيغولي، إلى جانب كل من زروقي، زرقان، عوار، عبد اللي، قادري، وبوداوي.

و بخصوص المهاجمين فقد استدعى الناخب الوطني جمال بلماضي الدعوة لـكل من رياض محرز، بوعناني، بن رحمة، شعيبي، بونجاح، ومحيوص.

شرف الدين عبد النور

2 سبتمبر، 2023

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