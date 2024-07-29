هذه تفاصيل ميثاق الممارسة الإعلامية خلال رئاسيات 7 سبتمبر المقبل

تم اليوم، على هامش الندوة الوطنية الموسومة بـ”الممارسة الإعلامية خلال الإنتخابات ..الإلتزامات الأخلاقية والضوابط القانونية”، المنظمة من قبل المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، بمقر وزارة الاتصال، التوقيع على ميثاق الممارسة الإعلامية خلال الإنتخابات، خاصة رئاسيات 7 سبتمبر المقبل، من طرف مديري المؤسسات الإعلامية، وكانت شرشال نيوز من ضمن الموقّعين.

واقترحت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، في هذا الميثاق، عدة عناصر ينبغي تكريسها، بالنظر للتجارب السابقة في تغطية نشاطات العملية الانتخابية، لاسيما الانتخابات الرئاسية المقبلة، يوم 7 سبتمبر 2024.

قواعد مرتبطة بالاطار العام :

• المهمة الأساسية للصحفي خلال الفترة الانتخابية هي التغطية الصحفية عن طريق نقل المعلومات المرتبطة بالأحزاب المترشحين وكذا الأحرار، ونقل معلومات عن الناخبين، ونقل المعلومات عن العملية الانتخابية بكاملها، بدقة وموضوعة ونزاهة من غير تحيز.

• تطبق معايير ومبادئ الميثاق على كل منتج صحفي أو إعلامي صادر عن المؤسسات الصحفية والإعلامية الناشطة على التراب الوطني المحلية منها أو الأجنبية.

• كل مسؤول نشر أو رئيس تحرير مسؤول مسؤولية كاملة عن توعية فريق التحرير الناشط في تغطية الانتخابات بكافة البنود الواردة في الميثاق لتحقيق العدالة والانصاف.

• تطبق أيضا هذه المبادئ الواردة في الميثاق عند عرض وسائل الاعلام معلومات بمختلف الأشكال الصحفية على النشاطات الانتخابية التي تجرى بالخارج.

قواعد مرتبطة بالدقة :

• يجب التأكد من المعلومات التي يقوم بنشرها أو عرضها بمختلف الأشكال الصحفية: مدققة، موضوعية ونزيهة.

• يجب التأكد من عدم نشر أو بث أي معلومات غير دقيقة تقود إلى تلقين استنتاجات خاطئة.

• يجب أن يبذل الصحفي أقصىى ما يستطيع لتصحيح نشر معلومات غير دقيقة تضر بالعملية الانتخابية.

• يجب أن لا يحجب الصحفي المعلومات الأساسية أو يجزأ التصريحات أو يعزلها عن السياق الذي قيلت فيه، لأن ذلك جزء من التضليل الإعلامي.

قواعد مرتبطة بالموضوعية :

• يجب التعبير عن الرأي من دون تحيز، ويجب التوضيح والتفريق بين التعليق وابداء الرأي، وسرد الحقائق.

• يجب أن تراعي المهنية لدى الصحفي فيما يتعلق بمصادر المعلومات التي يحصل عليها، مع ذكر المصدر والتأكد منه.

• يجب أن يقوم الصحفي بتغطية رؤية المرشحين أو الأحزاب السياسية مباشرة مستخدما ألفاظهم بدلا من وصفها بأسلوب آخر -كلما أمكن ذلك-.

• يجب إجتناب استخدام اللغة والألفاظ المعبرة التي تؤيد التمييز أو العنف في بعض الموضوعات خاصة ما يرتبط بالهوية الوطنية أو الآراء التعبيرية بصفة عامة.

قواعد مرتبطة بالنزاهة:

• يجب أن تكون التغطية الصحفية للنشاطات والعملية الانتخابات متوازنة وغير منحازة.

• يجب أن لا يقطع الصحفي وعدا لأي حزب أو مترشح بخصوص نشر تقرير اخباري، مع إجتناب أي إغراءات أو إمتيازات بأي شكل من الأشكال مقابل معلومات لنشرها أو بثها.

• عند التحقق من الوقوع في خطأ جوهري من عدم دقة أو نشر بيان مضلل أو تقرير مشوه، فإنه ينبغي تصحيح الخطأ بصورة فورية وبشكل ملائم.

• يجب اجتناب إعطاء أفضلية لأحد الأحزاب أو المترشحين أو التحامل على أي منهم.

قواعد مرتبطة بحق الرد :

• نظرا لقصر مدة الحملة الانتخابية، يحق لأي مرشح أو حزب سياسي الحصول على حق الرد في اطار القانون ساري العمل به خلال الفترة الانتخابية، مع الحرص على نشر حق الرد “فورا”.

• يجب نشر اعتذار لجمهور المتابعين والقراء عندما يكون ذلك ملائما.

• يتاح حق الرد فقط للرد على الحقائق غير الصحيحة، وليس للرد على التعليقات أو الآراء التي لا يتفق معها.

• لا يجوز استغلال حق الرد لفتح مواضيع جديدة، ولا يجوز التعليق على حق الرد.

قواعد مرتبطة بأدوار المؤسسات الإعلامية:

• يجب على وسائل الاعلام أن تشجع مشاركة الجمهور على التعبير عن رأيه ووجهة نظره خلال النشاطات والعملية الانتخابية.

• يجب أن تروج وسائل الاعلام للقيم الديمقراطية كسيادة القانون والحكم الرشيد..

• لا بد أن تخصص وسائل الاعلام مساحات وأوقات ومواد لتعليم وتثقيف الناخبين بالعملية الانتخابية.

• تأكيد الانصاف والمساواة بين جميع الآراء السياسية للأحزاب والمترشحين في المساحات التحريرية أو البرامج المعروضة للجمهور.

قواعد مرتبطة بحماية الصحافيين :

• ينبغي على السلطات العمومية حماية وسائل الاعلام والصحافيين من الهجمات والتخويف وأي ضغوط أخرى غير مشروعة، خلال النشاطات والعملية الانتخابية.

• ينبغي على السلطات العمومية اتخاذ الخطوات المناسبة لتوفير حماية فعالة للصحافيين وغيرهم من العاملين في وسائل الاعلام وأماكن العمل خلال النشاطات والعملية الانتخابية.

• لا يمكن فصل أو عقاب أي صحفي أو انذاره من مؤسسته الإعلامية نظير تأديته لمهامه خلال النشاطات والعملية الانتخابية، إلا من خلال دراسة متأنية لمدى إلتزامه بالمعايير المهنية والقانونية التي لا يجب تجاهلها في تحقيق تغطية صحفية موضوعية ونزيهة للنشاطات والعملية الانتخابية.

• ينبغي على الصحفي ألا يستخدم إلا الوسائل المشروعة في الحصول المعلومات والصور والوثائق.

قواعد مرتبطة بفترة الصمت الانتخابي :

• لن تكون هناك أي تغطية انتخابية لأي حزب أو مترشح خلال فترة الصمت الانتخابي والتي تبدأ بـ 72 ساعة قبل يوم الانتخاب، وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال منع وسائل الاعلام بمختلف أنواعها من نشر معلومات تعليمية وتثقيفية أو سياسية عامة مرتبطة بالعملية الانتخابية شرط أن لا تتضمن أي شكل للدعاية الانتخابية أيا كان مصدرها.

• عدم نشر أو بث أو عرض أي نتائج لسبر الآراء العامة مرتبطة بالعملية الانتخابية أو اتجاهات الناخبين خلال فترة الصمت الانتخابي (72 ساعة قبل يوم الاقتراع داخل الوطن و05 أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج).

قواعد منصوص عليها من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لوسائل الإعلام أثناء تغطيتهم للمترشحين خلال الحملة الإنتخابية:

• مبادئ الصدق وعدم الانحياز

• حرية واجب وضع المترشحين أمام فحوى التناقضات التي يقعون فيها، وطلب توضيحات حول برنامجهم،

• التأكد من صحة المعلومات التي تبث والتي قد تؤثر على خيار الناخبين، وذلك قصد تفادي بث الأخبار الكاذبة.

• الامتناع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مترشح(ة) مشارك في الانتخابات.

• السهر على حمل الصحفيين والتقنيين التابعين لهم والمناضلين في أحد الأحزاب المشاركة في الانتخابات وأولئك الذين يدعمون أحد المترشحين أو ذوي صلة بمترشح ما، على الامتناع عن تغطية الحملة الانتخابية.

• السهر عند انتقاء مقتطفات من بيانات وتصريحات المترشحين أو ممثليهم، على عدم تحريف المعنى العام لفحواها أو المساس بالمعنى الأصلي للوثيقة.

• احترام الحياة الخاصة للأشخاص وصون كرامتهم، وكذا الإلتزام بمبدأ قرينة البراءة والامتناع أثناء تغطية الحملة الانتخابية، عن نقل أي إعلان أو تصريح يتضمن أقوالا أو صورا من شأنها الحث على الكراهية والتمييز والعنف أو المساس بمصداقية مؤسسات الدولة.

• يجب الإشارة، كلما تم استعمال الأرشيف إلى مصدره وتاريخه.

• احترام فترة الصمت الانتخابي المحدد بثلاثة (3) أيام التي تسبق يوم الاقتراع، حيث لا يرخص فيها لجميع وسائل الإعلام سوى بتغطية الجوانب التنظيمية للانتخابات وتحسيس المواطنين وإعلامهم بكيفيات التصويت ورهان الإقتراع والمساهمة في ترقية الحس المدني

• احترام مبدأ حضر استعمال وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية أثناء فترة الحملة الانتخابية.

• عدم نشر أو بث أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل (72) ساعة على المستوى الوطني، وقبل خمسة (5) أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من تاريخ الإقتراع.

هذا وتشكل قواعد التغطية الانتخابية المذكورة أعلاه ميثاقاً للممارسة الصحفية المحترفة المتعلقة بمجال الانتخابات، كما أنّها لا تنصّ على كل ما يجب أن يقال في المواضيع التي تشملها، لذلك، بالإضافة إلى العمل في إطار النص الكامل لقواعد تغطية نشاطات العملية الانتخابية، يتوجب على وسائل الإعلام أن تهدف إلى استلهام روح هذه القواعد، وقد يحتاج الأمر إلى إدخال متطلبات جديدة أو إدخال تعديلات على القواعد من وقت لآخر.

وتبقى القوانين العضوية الساري العمل بها تحديدا القانون العضوي 23-14 المتعلق بالإعلام، سيما المواد: 21،20، 22، 23، 25، 27، 28، 29، 32، 33، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، وكذا القانون 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، سيما المواد: 67،66،65،64،63،62، 80 منه، والقانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي بصري سيما المواد: 38،37،36،35 منه، ضابطة لكل ما يرتبط بآداب وأخلاقيات المهنة، بالإضافة لحق الرد والتصحيح.

شرف الدين عبد النور