 هذه الولايات الأكثر إستفادة من منحة البطالة

قال المدير العام للتشغيل والادماج، محمد شرف الدين بوضياف، أن الولايات الأكثر إستفادة من منحة البطالة هي الولايات التي تعرف تعدادا سكانيا أكثر.

وجاء ذلك، في تصريحات صحفية بمناسبة اللقاء الوطني للمدرين الولائيين للتشغيل، ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل، اين اوضح بوضياف أن الغرض من منحة البطالة، هو إعادة تنصيب المعنيين، في مناصب عمل دائمة.

وابرز ذات المتحدث أن بعض الولايات تعرف نقصا في حوض التشغيل، مؤكدا بأن هناك برامج ستوضع في هذه الولايات، ستسمح بدفع وتيرة التنمية، مما يسمح بتوجيههم ضمن عروض عمل.

ولفت المدير العام للتشغيل، الى أن قطاع العمل هو قطاع عرضي، متعلق بضبط سوق الشغل. والعمل على الوساطة في سوق الشغل وهو مرهون بخلق الثورة والديناميكية الإقتصادية.

وأشار إلى أنه قد تم تنصيب هذه السنة في القطاع الإقتصادي أزيد من 292 ألف طالب شغل. بزيادة بلغت 37 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.

واعتبرها ذات المتحدث أمؤشرات إيجابية، خصوصا مع ما سيجلبه قانون الاستثمار الجديد، من دفع لوتيرة التنمية وبالتالي خلق مناصب شغل أكثر

رمزي أحمد توميات

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