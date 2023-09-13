هذا هو موعد بداية تسويق سيارات “جاك” في الجزائر

هذا هو موعد بداية تسويق سيارات “جاك” في الجزائر

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، وفدا عن المجمع الصيني “جاك JAC” وشركة “اومين اوتو EMIN AUTO” برئاسة” قاو ونكزينغ” المدير العام لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لمجمع JAC، و “صاهسوفارغلو نيهات” مسير شركة “اومين اوطو” الوكيل المعتمد للعلامة الصينية JAC بالجزائر.

‏وحسب بيان وزارة الصناعة، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار متابعة ملف استيراد وتصنيع السيارات من علامة “جاك” في الجزائر، حيث سمح بدراسة مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات السياحية والنفعية من علامة “جاك” بولاية عين تيموشنت، في إطار شراكة بين المجمع الصيني “جاك” وشركة “أومين اوتو”.

وأشار ممثلو الشركة إلى أن إنجاز المشروع يعرف تقدما معتبرا، سيما فيما يتعلق بالهياكل التي ستحتضن التجهيزات اللازمة لإنتاج السيارات بنسبة إدماج تفوق الـ 30 بالمائة، وبطاقة إجمالية تقدر بـ 100,000 سيارة سنويا، عند دخول المصنع حيز الاستغلال الكلي، والذي ستوجه نسبة 40 بالمائة من إنتاجه إلى التصدير.

هذا وقد تمحورت المحادثات حول مخطط استيراد السيارات من هذه العلامة لسنة 2023-2024، والتي سيتم تسويق جزء منها قبل نهاية السنة الجارية، بعد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد.

من جهته، جدد الوزير التأكيد على الدعم والمرافقة الدائمة لمصالح الوزارة لمشاريع تصنيع السيارات، داعيا ممثلي علامة “جاك” إلى احترام جميع التزاماتهم، والتسريع في عملية استيراد وتصنيع السيارات، لتلبية طلب المواطنين، بما ينفع التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد.

رمزي أحمد توميات

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