هذا هو برنامج أشغال اليوم الثاني للقمة العربية

هذا هو برنامج أشغال اليوم الثاني للقمة العربية

من المنتظر أن تعقد بعد لحظات أشغال اليوم الثاني للقمة العربية في دورتها 31، وسط حضور لافت للقادة العرب وضيوف الشرف.

وشرع القادة العرب وممثلي الدول، في التوافد على قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة الجزائر بعد لحظات لعقد الجلسة التشاورية المغلقة ومباشرة جلسة العمل الأولى وتوزيع كلمات القادة العرب.

تليها جلسة العمل الثانية في الفترة المسائية التي ستعرف اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته واعتماد مشاريع القارات واعتماد مشروع إعلان الجزائر.

ومن المرتقب أن تعرف الجلسة الختامية تقديم إعلان الجزائر كوثيقة تلخص جميع الملفات والقرارات التي خرجت بها الجلسات التحضيرية للدورة الـ31 لمجلس الدول العربية بالجزائر ولتكون علامة فارقة لتعديل المسار.

رمزي أحمد توميات

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