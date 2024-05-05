هذا موعد سحب استدعاء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا دورة 2024

أعملت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أمس، جميع التلاميذ المتمدرسين والمترشحين الأحرار، المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا، دورة 2024، بموعد سحب الاستدعاءات الخاصة بالإمتحانين.

و يمكن للمقبلين على امتحان شهادة التعليم المتوسط، حسب بيان الوزارة، سحب الإستدعاء، ابتداءً من اليوم الأحد، 05 ماي، إلى غاية 05 جوان المقبل.

و أما بخصوص المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا، فسيكون سحب الإستدعاء، ابتداءً من يوم 09 ماي الجاري، إلى غاية يوم 13 جوان المقبل، حسب ذات المصدر.

كما يمكن للمترشحين المتمدرسين المقبلين على الإمتحانين، سحب استدعائاتهم، من الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية، من فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، و من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين الآتيين: امتحان شهادة التعليم المتوسط https://bem.onec.dz، و امتحان شهادة البكالوريا :https://bac.onec.dz.

و أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فسحب الإستدعاء، سيكون من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين الآتيين: امتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz، امتحان شهادة البكالوريا :https://bac.onec.dz، يضيف بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور