هذا ما قاله وزير الصناعة عن دور مؤسسات الصناعة الميكانيكية

هذا ما قاله وزير الصناعة عن دور مؤسسات الصناعة الميكانيكية

شدد وزير الصناعة أحمد زغدار، على أن شركات الصناعات الميكانيكية تلعب دورا مهما في رفع نسب الإدماج المعوّل عليها في تنمية صناعة السيارات.

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى ولاية غليزان، أين تفقد المؤسسة الاقتصادية العمومية للصناعات الميكانيكية ولواحقها ORSIM فرع مجمع AGM، المتخصصة في إنتاج مختلف اللوالب والبراغي بطاقة إنتاجية 2790 طن سنويا، أين يقدر عدد عمال المؤسسة ب 283 عامل.

وأوضح زغدار أن أهمية هذه المؤسسة تعود لما تلعبه المؤسسات الناشطة في هذا المجال في تطوير المناولة ورفع نسب الادماج المعول عليها في تنمية الصناعات الميكانيكية وصناعة المركبات.

ليديا كبيش

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