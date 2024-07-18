هذا ما قاله عبد المجيد تبون عقب إيداعه ملف ترشحه لانتخابات سبتمبر المقبل

هذا ما قاله عبد المجيد تبون عقب إيداعه ملف ترشحه لانتخابات سبتمبر المقبل

قال الراغب في الترشح عبد المجيد تبون، في تصريح له، اليوم، بعد إيداعه ملف ترشحه في مقر سلطة الانتخابات: “بهذه المناسبة أجدد الشكر لكل من أبدى المساندة لشخصي من أحزاب ومنظمات وهيئات ومواطنين ومواطنات”.

وهنأ عبد المجيد تبون الناجحين في البكالوريا، وقال، “أهنئ بناتنا وأبنائنا الفائزين في البكالوريا وأتمنى لهم مسار جامعي ومستقبل ناجح كما أتمنى لمن لم يسعفهم الحظ في النجاح فرصة أخرى”.

وأضاف قائلا: “أبناؤنا الرياضيون مقبلون بعد ايام على أولمبياد باريس وأتمنى لهم التوفيق”.

رمزي أحمد توميات