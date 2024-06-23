هذا آخر أجل دفع استمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم، خلال ندوة صحفية نشطها، أن أخر أجل لدفع استمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، سيكون يوم 18 جويلية القادم، عند منتصف الليل.

و أشار شرفي، إلى أنه تم تسجيل 26 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية، في حين بلغ عدد الاستمارات المسحوبة، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 2 مليون و500 ألف استمارة.

و قال محمد شرفي، أن عملية الاكتتاب ليست سهلة، وتتطلب تجنيد إمكانيات تنظيمية وعنصر بشري هام، مشيرا إلى وجود أكثر من 04 آلاف نقطة عبر الوطن، وأكثر من 10 آلاف ضابط عمومي.

شرف الدين عبد النور