هده هي اجراءات الدخول الى الملعب لحضور المباراة الودية بين الجزائر و نيجيريا

هده هي اجراءات الدخول الى الملعب لحضور المباراة الودية بين الجزائر و نيجيريا

كشفت المديرية العامة للامن الوطني في بيان لها عن اجراءات دخول عشاق المنتخب الوطني الى ملعب ميلود هدفي بوهران لحضور المباراة الودية المبرمج بثها مساء اليوم الثلاثاء ابتداءا من الساعة الثامنة بين المنتخب الوطني و نظيرة النيجيري الذي يعتبر من افضل المنتخبات الافريقية في كرة القدم .

وافاد ذات البيان بان الدخول الى الملعب المحتضن للمباراة يستوجب على المواطنين اتخاد ثلاث اجراءات اجبارية :

وجوب إستظهار بطاقة الهوية والتذكرة. يجب أن تكون البيانات المدونة على التذكرة مطابقة لبطاقة الهوية. وجوب حيازة كل قاصر يبلغ سنه 3 سنوات فما فوق على تذكرة، كونه يشغل مقعد خاص به بالاضافة الى تخصيص ممر خاص بالعائلات عبر جميع مداخل الملعب .

حورية سعداوي

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