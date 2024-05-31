نهائي كأس المديرية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج لكرة القدم: سجن الحراش يحسم اللقب أمام تشكيلة سجن المنيعة

توّج، مساء الخميس، موظفو “مؤسسة إعادة التأهيل للحراش” لمجلس قضاء الجزائر، لأول مرة في تاريخهم، بلقب الطبعة العاشرة بكأس المديرية العامة لإدارة السجون لكرة القدم، وهذا بعد فوزهم في المباراة النهائية على زملاءهم من موظفي “مؤسسة إعادة التأهيل” لمجلس قضاء غرداية، وهذا على وقع نتيجة هدف لصفر في النهائي الذي جمعهما بملعب عمر حمادي بالجزائر العاصمة.

وتمكن موظفو “سجن الحراش” من فك العقدة في النهائي الثاني لهم في المنافسة، والتتويج باللقب بفضل هدف المهاجم “أحمد شلغوم”، فيما خسرت تشكيلة “سجن المنيعة” اللقب الثاني لها على التوالي بعد نهائي العام الماضي الذي انهزموا فيه أمام “سجن بشار”.

وأجري النهائي الذي لعب بملعب عمر حمادي، ببلدية بولوغين، تحت أنظار حضور كبير لمسؤولي عائلة المديرية العامة لإدارة السجون وعلى رأسهم المدير العام، “سعيد زرب”، وممثل المديرية العامة لادارة السجون، رئيس الجمعية الوطنية لترقية النشاطات الرياضية الثقافية والترفيهية لموظفي إدارة السجون، “محمد قماش”، ومدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، “عبد الناصر شيران “، وممثلي الأسلاك الأمنية والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني كجمعية أولاد الحومة وقدماء اللاعبين بينهم: “سمير زاوي”، والذين تفاعلوا مع النسوج الكروية والآداءا الجيد للفريقين طيلة أطوار المواجه، والصور الجميلة للروح الرياضية التي صنعها اللاعبون.

ومباشرة بعد النهائي، تم تكريم الفائزين، من قبل مسؤولي المديرية العامة لإدارة السجون، والضيوف الحاضرين، حيث صرح المدير العام لإدارة السجون “سعيد زرب” لموقع شرشال نيوز “اليوم كان نهائيا ممتعا وعرسا كبيرا بين عائلة إدارة السجون، وبالمناسبة نحن سعداء بناجحنا في تنظيم عدة منافسات في عدة تخصصات كـالعدو، السباحة، ركوب الخيول ، كرة القدم..وغيرها، كما أنّنا نسعى لتريسخ هذه التقاليد في قطاعنا ودعم التنافس الشريف والممارسة الرياضية.”

وأضاف في ذات السياق، ممثل المديرية العامة لإدارة السجون، رئيس الجمعية الوطنية لترقية النشاطات الرياضية الثقافية والترفيهية لموظفي إدارة السجون، “محمد قماش”، “أنهينا البرنامج السنوي بالتنسيق مع لجنة الخدمات الوطنية، ونحن سعداء بالروح الرياضية التي يتّسم بها رياضيونا في المؤسسات، كما أننا نشكر مسؤولي المديرية العامة للسجون وعلى رأسهم المدير العام، وهذا على دعمهم الكبير لكل البرامج والنشاطات”.

من جانبه، أبدى صاحب هدف التتويج لفريق “سجن الحراش”، وهداف منافسة الكأس بـ09 أهداف المهاجم “أحمد شلغوم” فرحة كبيرة بعد النهائي، حيث قال: “المباراة كانت صعبة، والحمد لله وفقني الله بتوقيع هدف الفوز..أنا جد سعيد بالتتويج وأهدي هذا اللقب لكل موظفي قطاع إدارة السجون، بداية من زملائنا من سجني الحراش والمنيعة وكل مسؤولي المديرية.”

ورغم خسارة النهائي الثاني على لهم على التوالي، أبدى لاعبوا فريق سجن المنيعة روحا رياضية كبيرة حيث قدموا التهاني لزملاءهم من “نسجن الحراش”.

وصرح لاعب “سجن المنيعة”، “حفيظ سليمان” بعد اللقاء “المباراة كانت صعبة والحظ جانبنا للمرة الثانية على التوالي، وماهي إلا مجرد لعبة، ونحن بدورنا نهنىء زملاءنا من موظفي سجن الحراش، وألف مبارك على تتويجهم”.

هذا وتمّ منح الميداليات للاعبي الفريقين بعد نهاية المبارة، كما قام الفريقان بتنظيم ممرين شرفيين لبعضهما ترسيخا لقيم الروح الرياضية، وسط جو احتفالي مميز.

يذكر أن الجمعية الوطنية لترقية النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية لموظفي إدارة السجون، تنشط في عدة رياضات بنيها كرة القدم، العدو، كرة اليد، الكرة الحديدية الفرسوية، وغيرها من المنافسات الوطنية والدولية، حيث توج فيهما بالطبعة الأولى والثانية لسباق “التراق آلجيريا تراق” 2022 و 2024، وهذا لمسافة 180كلم تتابع، في (72سا) كما توّج بالمركز الثالث وطنيا في الفروسية بمشاركته رفقة الحرس الجمهوري.

محمد حسام مروش