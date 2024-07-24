نقل بحري: تعديلات على برنامج رحلات سفينة “طاسيلي 2”

أعملت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، اليوم، كافة زبائنها، بوجود تعديلات على برنامج رحلات سفينة “طاسيلي 2″، وذلك بعد إنتهاء عمليات صيانتها وعودتها إلى حيز الخدمة.

وجاءت التعديلات في برنامج رحلات السفينة، حسب ذات المصدر، على النحو التالي:

-رحلة وهران_سات يوم 26 جويلية على الساعة 10:00 صباحا بدلا من يوم 24 جويلية.

-رحلة سات_ وهران يوم 27 جويلية على الساعة 13:00 زوالا بدلا من يوم 25 جويلية.

-رحلة وهران_مرسيليا يوم 28 جويلية على الساعة 15:00 مساءا بدلا من يوم 27 جويلية.

-رحلة مرسيليا_ وهران يوم 29 جويلية على الساعة 20:00 مساءا بدلا من يوم 28 جويلية.

شرف الدين عبد النور