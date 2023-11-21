نذير العرباوي يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية

21 نوفمبر، 2023

تلقّى الوزير الأول، نذير العرباوي، مكالمة هاتفية، من رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، بشر هاني الخصاونة، أعرب له عن تهانيه بمناسبة تعيينه وزيرا أول، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول.

و لدى استعراضهما للعلاقات الثنائية، أكّد الجانبان حرصهما المشترك للعمل سويا من أجل التعزيز المستمر لعلاقات التعاون بين البلدين، تجسيدا للارادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون، و العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

21 نوفمبر، 2023

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