نحو زيادة الرحلات الجوية المباشرة نحو موسكو

كشف، والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، أن الجزائر تعتزم زيادة الرحلات الجوية المباشرة نحو موسكو الروسية، و سانت بطرسبرغ.

وقال رابحي، في تصريح لوكالة ريا نوفوستي، “أجرينا محادثات مع رئيس شركة طيران روسية لتعزيز الروابط الجوية بين الجزائر وموسكو وكذلك سانت بطرسبرغ، حيث يوجد حاليا رحلتان أسبوعيا من الجزائر العاصمة إلى موسكو، و نريد زيادة هذا العدد”

وأضاف ذات المتحدث، أن عاصمتي الجزائر وروسيا ستصبحان مدينتين شقيقتين قريبا مما سيعزز التعاون على المستوى البلدين.

وأضاف والي العاصمة بالقول:”،لقد كانت مشاركتنا في المنتدى البلدي الدولي لمجموعة بريكس والذي عقد في بطرسبورغ، أمرا مهما، لقد عقدنا عددا من الاجتماعات المثمرة على مستوى البلديات ومع رؤساء شركات وجامعات ونعتزم توقيع وثيقة حول شراكة المدن التوأم بين الجزائر وموسكو”.

وتابع نفس المسؤول قائلا: “الآن نعد أيضا مشروع شراكة مع بطرسبورغ، على مستوى جامعتي البوليتكنك فيها وفي الجزائر العاصمة”.

وللاشارة، فقد أبدى والي الجزائر خلال زيارته إلى موسكو هذا الأسبوع، اهتماما خاصا بالاعتماد على خبراء نقل من موسكو في إنشاء نظام إشارات مرور ذكية في العاصمة الجزائرية وتوسيع أسطول النقل فيها، حسب البوابة الرسمية لمدينة موسكو.

رمزي أحمد توميات

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