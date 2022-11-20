نحو توصيل 6 ملايين أسرة جزائرية بالأنترنت الثابت مع نهاية سنة 2024

نحو توصيل 6 ملايين أسرة جزائرية بالأنترنت الثابت مع نهاية سنة 2024

كشف اليوم الأحد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن قطاعه يسعى الى توصيل 6 ملايين أسرة جزائرية بالأنترنت الثابت مع نهاية سنة

وأوضح تريكي لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، أن :” عملية رفع السعة المجهزة للشبكة الدولية للأنترنت بالجزائر سيسمح بمواكبة الإحتياجات المتزايدة للمواطنين أفراد أو مؤسسات ومن توصيل ثلثي المنازل أي 6 ملايين أسرة بالأنترنت الثابت بنهاية سنة 2024″.

واثنى ذات المتحدث، على عملية رفع السعة المجهزة للشبكة الدولية للأنترنت بالجزائر والتي إعتبرها من بين أهم المشاريع في مخطط عمل القطاع لسنة 2022، والذي يهدف إلى مواكبة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين سواء أفراد أو مؤسسات.

بالاضافة إلى تعزيز ورفع قدرات شبكتنا الدولية للإتصالات التي تعتبر وسيلة مهمة لتواصل وتبادل البيانات مع بقية العالم، يضيف وزير البريد .

كما كشف نفس المسؤول أنه تم رفع السعة المجهزة للشبكة الدولية للأنترنت بالجزائر لتصل إلى 7.8 تيرابيت/ثا، بعد أن كانت تقدر بـ2.8 تيرابيت/ثا سنة 2021 و1.5 تيرابيت/ثا في بداية سنة 2020

ليديا كبيش

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