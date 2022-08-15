نحو اطلاق خمس خدمات مالية جديدة للصيرفة الإسلامية

كشفت اليوم الإثنين، رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، أمينة عثامنية. أن هذا الأخير يعتزم اعتماد خمس خدمات مالية جديدة للصيرفة الإسلامية، قريبا.

وأفادت عثمانية، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه سيتم اعتماد خمس خدمات مالية جديدة، نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على هذا النوع من المنتجات خاصة وأن حجم المودعات في البنوك التي تعتمد هذه الخدمة تجاوز 10مليار دينار.

وكشفت ذات المتحدثة، أن البنك يحتوي على 12 خدمة في مجال الصيرفة في إنتظار إعتماد خمس خدمات جديدة مع العمل على تطوير الخدمات المقدمة ورقمنتها وعصرنتها.

وأوضحت رئيسة القسم، أن البنك الوطني الجزائري برمج فتح 12 وكالة متخصصة في الصيرفة الإسلامية حتى السنة الجارية تضاف إلى الوكالات الثلاث و 67 نقطة نشاط للصيرفة على مستوى البنك الوطني الجزائري.

وللتذكير، فقد أمضى البنك الوطني الجزائري الأسبوع المنصرم عقودا تنفيذية مع مؤسسة “ديال دزاير” تقضي بإستغلال منصتها الالكترونية لتسويق منتجات التمويل الإسلامية عبر الأنترنات.

رمزي أحمد توميات

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