نتنياهو يحمّل جيش واستخبارات الاحتلال الصهيوني مسؤولية الاخفاق في مجابهة طوفان السابع من أكتوبر

حمَّل رئيس وزراء الإحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الأحد، جيش واستخبارات الإحتلال، مسؤولية الإخفاق في 7 أكتوبر الجاري، إثر تعرض مناطق “غلاف غزة” لطوفان الأقصى من جانب مقاومي حركة “حماس” الفلسطينية، حسب مصادر إعلامية.

و قال نتنياهو، في بيان نشره على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: “لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة، من نوايا الحرب من جانب حماس”.

وأضاف: “بل على العكس، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، بمَن فيهم رئيس مجلس الأمن (القومي) ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، أن حماس ارتدعت ومعنية بالتسوية”.

شرف الدين عبد النور

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