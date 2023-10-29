نتنياهو يحمّل جيش واستخبارات الاحتلال الصهيوني مسؤولية الاخفاق في مجابهة طوفان السابع من أكتوبر

29 أكتوبر، 2023
نتنياهو يحمّل جيش واستخبارات الاحتلال الصهيوني مسؤولية الاخفاق في مجابهة طوفان السابع من أكتوبر

حمَّل رئيس وزراء الإحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الأحد، جيش واستخبارات الإحتلال، مسؤولية الإخفاق في 7 أكتوبر الجاري، إثر تعرض مناطق “غلاف غزة” لطوفان الأقصى من جانب مقاومي حركة “حماس” الفلسطينية، حسب مصادر إعلامية.

و قال نتنياهو، في بيان نشره على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: “لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة، من نوايا الحرب من جانب حماس”.

وأضاف: “بل على العكس، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، بمَن فيهم رئيس مجلس الأمن (القومي) ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، أن حماس ارتدعت ومعنية بالتسوية”.

شرف الدين عبد النور

29 أكتوبر، 2023

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