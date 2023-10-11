نائب يقترح مشروعا لتجريم التطبيع وهذا ما يقوله بوغالي

دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عفيف بليله، زملاءه النواب الى تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وجاء ذلك خلال جلسة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمام الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، وعدد من أعضاء الحكومة.

ومن جهته، رد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على طلب النائب حيث قال :”إن هذا المشروع تمت إحالته على مكتب المجلس”، كاشفا أنه تم رفض هذا المقترح.

وأوضح بوغالي أن رفض مشروع قانون تجريم التطبيع لا مكان له في الجزائر لأن الجزائريين لا يعترفون أصلا بهذا الكيان.

رمزي أحمد توميات

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